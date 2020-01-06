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  • 06.01.2020 09:53
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:53

? 2020 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ'nin her yıl 100 bin sosyal konut projesi başladı. 2020 yılı TOKİ başvurularını bitmesine kısa bir süre kala başvuru sahipleri kuraların çekileceği tarihi araştırmaya başladılar. Gözler TOKİ'den gelecej müjdeli haberlere çevrildi. Peki, ? 2020 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişleri ne zaman?

TOKİ başvuruları ne zaman son?

TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular devam ediyor. 2020 yılında inşa edilecek 100 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar krua tarihlerini araştırmaya başladılar. TOKİ başvurularında son viraja girilirken, kura çekimine dair detayları sayfamızda derledik. Peki, yatay mimari anlayışıyla ina edilecek 100 bin sosyal konut TOKİ başvuruları ne zaman son? 2020 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

TOKİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SON?

16 Aralık'ta başlayan başvurular 15 Ocak 2020 tarihinde sona erecek.

TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2020 TOKİ kura çekimi tarihleri henüz belli olmadı. 2019 yılında yapılan 50 bin konut projesi için 19 Nisan'da başvuruların tamamlanmasının ardından ilk kura çekimi 3 Mayıs'ta başlamıştı. Buna göre, 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi kura çekiminin Ocak ayının ortalarına doğru yapılması bekleniyor. Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

TOKİ başvurusu nasıl yapılır? Şartlar neler?

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