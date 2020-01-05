0.79, 0.95 kredi veren bankalar hangisi? Sorusu vatandaşlar tarafından 2020 yılı ile birlikte araştırılmaya devam ediyor. Son olarak Vakıfbank tarafından beklenen faiz indirimi atıldı. Sıfır konutlarda konut kredisi faiz oranını 0.79'a çeken Vakıfbank, kamu bankaları içerisinde 0.79 faizle 180 ay konut kredisi veren ilk banka oldu. Vakıfbank 0.79 faizli konut kredisi başvuruları, Vakıfbank şubelerine yapılacak. Yaşadığınız il sınırları içerisinde yer alan herhangi bir Vakıfbank şubesi aracılığı ile 0.79 faizli konut kredisine başvuruda bulunabilirsiniz. En uygun konut kredisi veren banka 2020 yılında Vakıfbank oldu. İşte 6 Ocak Ziraat Bankası ve Halkbank konut - taşıt - ihtiyaç kredisi faiz oranları

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