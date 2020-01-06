Emekliye intibak zammı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ''İntibak talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği' artırılacak. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak sonrası kaç para zamlı olacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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