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  • 07.01.2020 09:12
  • Son Güncelleme: 07.01.2020 09:12

ve Bağkur emekli maaşı lı olacak? 7 Ocak 2020 emekliye müjdesi

, ve Bağkur emeklileri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için hazırlanan tasarı, 2020 yılının başında Meclis'e sunulacak. Ayrıca memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor. Emekliler intibak bekliyor. 2000'den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, 'Cumhurbaşkanımız'a mektup gönderdik, umutluyuz' dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar alacak? 7 Ocak 2020 emekliye paketi takvim.com.tr'de

6 Ocak 2020 emekliye intibak zammı müjdesi geldi!

Emekliye intibak zammı ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Son olarak Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, ''İntibak talebimizi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği' artırılacak. Peki SSK SGK ve Bağkur emekli maaşı intibak sonrası kaç para zamlı olacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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