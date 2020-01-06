TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek resmi açılışı bekliyor. Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak. TürkAkım, Rusya'dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.

Doğalgaz boru hattı, 31,5 bcm tedarik kapasitesiyle, Türkiye ve Avrupa'nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne dek 2 bin 200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor. TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda.