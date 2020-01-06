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  • 06.01.2020 12:00
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 12:00

Dev proje 8 Ocak'ta açılıyor! enerji üssü olacak

'dan başlayıp 'ye uzanan TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır bir şekilde 8 Ocak gününü bekliyor. Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılımıyla İstanbul'da gerçekleşecek resmi açılış töreniyle hizmete girecek projeyle birlikte Türkiye bölgedeki enerji üssü olacak.

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı, ticari operasyona hazır şekilde 8 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılımıyla gerçekleşecek resmi açılışı bekliyor. Açılışla birlikte gaz akışı resmen başlayacak. TürkAkım, Rusya'dan gelerek Türkiye ve Avrupa doğalgaz piyasalarına bağlıyor.

Doğalgaz boru hattı, 31,5 bcm tedarik kapasitesiyle, Türkiye ve Avrupa'nın enerji arzı için anahtar çözümlerden biri olacak. TürkAkım deniz hattının, bugüne dek 2 bin 200 metreye varan derinliklerde inşa edilen en büyük boru hattı sistemi olduğu belirtiliyor. TürkAkım'ın toplam kapasitesi 31,5 milyar metreküp. 15,75 milyar metreküpü Türkiye'ye ayrılmış durumda.

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