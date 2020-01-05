2020 yılı SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli promosyon ücretleri oldukça merak ediliyor. 12.5 milyon emekli vatandaş promosyon tekliflerini merak ediyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında "Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? " sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye sunulan teklifler... Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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