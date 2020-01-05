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  • 05.01.2020 16:41
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:15

lar emekliye kaç TL veriyor? 2020 yılı emekli promosyon miktarı duyuruldu! Ziraat ve Vakıfbank rakamları...

2020 yılı emekli miktarı duyuruldu! lar emekliye kaç TL promosyon veriyor? Sorusu ise bu bağlamda yanıt buldu. Emekli vatandaşlar belirli tarihler aralığında bankalar tarafından sunulan promosyon teklifleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Bankalar emeklilere promosyonun yanında çeşitli avantajlarda sunuyor. Bankaların promosyon ücreti yarışı devam ederken ikinci promosyon tarihi yaklaştı. Bazı bankalarda promosyon ücreti bin liraya kadar çıkarken, emekli müşteri getirenlere 100-125 lira veren de var. Faydaların artması bekleniyor. Peki, bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? İşte bankaların emeklilere sunduğu fırsatlar...

2020 yılı emekli promosyon miktarı duyuruldu! İşte rakamlar

2020 yılı SGK, SSK ve Bağkur'lu emekli promosyon ücretleri oldukça merak ediliyor. 12.5 milyon emekli vatandaş promosyon tekliflerini merak ediyor. 3 yıl boyunca maaşını belirli bir bankadan alacağını taahüt eden emeklilere bankalar tarafından çeşitli teklifler sunularak yanında ekstra avantajlar da sağlanıyor. Bu kapsamda emekliler arama motorlarında "Bankalar emekliye kaç TL promosyon veriyor? " sorusuna yanıt arıyor. İşte emekliye sunulan teklifler... Emekli maaşlarını bankalardan alan vatandaşlar için uygulamaya sokulan promosyon; maaşlarını anlaştıkları bankadan üç yıl almak şartıyla bir kereye mahsus olarak emeklilere verilen ödemeye denmektedir. Detaylar takvim.com.tr'de

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