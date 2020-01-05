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  • 06.01.2020 09:06
  • Son Güncelleme: 06.01.2020 09:06

taban ve ? Büyük müjde! Maaşlara çifte ! 1 ay farkla 5.250 lira

taban ve ? Sorusu takvim.com.tr'de yanıt buldu. Kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı 1 Ocak itibarıyla yükseldi. le kıdem tazminatının tabanı, memur maaşıyla tavan tutarı arttı. Yeni yıl itibarıyla emekli olan veya işten ayrılan bir asgari ücretli daha çok ihbar ve kıdem tazminatı alacak... Kıdem tazminatına hak kazanmanız için aynı işverene bağlı olarak en az 1 yıl çalışmış olmanız gerekmektedir. Eğer kendi isteğinizle işten ayrılırsanız kıdem tazminatı alamayacaksınız. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor.

Büyük müjde! Maaşlara çifte zam! 1 ay farkla 5.250 lira

Maaşlara çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı taban ve tavan ücreti ne kadar? Sorusu yanıt buldu. Bu bağlamda 3 Ocak itibarıyla son 6 aylık enflasyon ve buna bağlı olarak ortaya çıkan memur maaş katsayısına göre tavan tutar da yukarı çekildi. Bir başka deyişle kıdem tazminatının tavan tutarına yüzde 5.49 oranında zam yapıldı. Yeni tavana göre 6.729 lira ve üzeri brüt ücreti olanlar her 1 yıl için 350 lira daha fazla tazminat alacak. Kıdem tazminatı, çalışanın 4857 sayılı İş Kanunu gereğince işten çıkarılması durumunda işveren tarafından çalıştığı yıllar için ödediği ücrettir. İşçi çalıştığı her bir yıl için bir maaşı kadar kıdem tazminatı alır. Çalışan bu tazminatı alabilmek için en az bir yıl aynı kurumda çalışmış olmalıdır. Detaylar takvim.com.tr'de yanıt buldu.

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