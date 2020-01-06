Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanıyor. ABD ve İran arasındaki gerilim sonrası yükselişe geçen altının gram fiyatı 6 Ocak'ta 300 lirayı aştı. Sabah saatlerinde 305 liraya yükselen gram altın fiyatlarının şu dakikalarda ne kadar olduğu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak bilinen altın güçlü seyrini sürdürüyor. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ocak canlı altın fiyatları...
CANLI ALTIN FİYATLARI
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
170,00
170,13
18 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
217,72
217,88
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
272,00
272,20
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