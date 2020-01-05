2020 yılı Memur ve emekli maaş zammı ne kadar oldu? Şeklindeki sorular memur ve SGK, SSK ve Bağkur emeklisi vatandaşlar en fazla arananlar arasında yer aldı. Bu bağlamda 2020 yılı en düşük taban memur ve SGK SSK ve Bağkur emekli maaşı oranları oldukça merak ediliyor. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı. Aynı zamanda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6.50 artış sağlandı. Memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları 15 Ocak 2020 Çarşamba gününden itibaren hesaplara yatacak.

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