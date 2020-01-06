SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar? Milyonlar bekliyordu!
SSK, SGK ve Bağ-Kur ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar? Emekli maaşlarına yüzleri güldüren zam sonrasında milyonlarca vatandaş ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ile ikramiye ödemelerini merak ediyor. Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri bu ay artıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5 artırılırken, memur emeklilerine de yüzde 4 artış ve yüzde 1.5 enflasyon farkı yansıtılıyor. Emeklilerin her ay hesaplarına yatırılan paranın içerisinde, net maaşlarının yüzde 4-5'i oranında ek ödeme de yer alıyor. Maaşlar arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Örneğin; Aralık maaşı 3 bin lira olan SSK emeklisi, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu.
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya yükseldi. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 6,50 artış sağlandı.
Peki SSK SGK ve BAĞ-KUR maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar? İşte taban tavan maaşlar.
EMEKLİ MAAŞI EK ÖDEME NASIL HESAPLANIR?
Ek ödeme; 5454 sayılı Kanunla emekli vatandaşların ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan bu ödeme şimdilerde ek ödeme adın altında ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl Devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.
Ek ödeme hesaplaması vatandaşların kafasını karıştırabiliyor. Bunu bir örnekle açıklamak daha anlaşılır olacaktır. Temmuz ayında yapılan memur zam oranı yüzde 6. Zam oranını 2.403 liralık maaş üzerinden hesaplanır. Bu durumda 144.4 liralık zam ile birlikte maaşınız 2.547 lira olacak. Ek ödeme ise bunun üzerinden hesaplanır ve alınır. Bu durumda 101.8 liralık ek ödeme de eklendiğinde Temmuz ayında elinize 2.648.8 lira geçecek.
SON DAKİKA EMEKLİ MAAŞI HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ
Emeklilere önemli bir ek gelir olan bayram ikramiyesi ödemelerine yeni yılda da devam edilecek. 2 yılda 4 bin lira alan emekliler, 2020'de de Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiyeyi cebine koyacak. Emekliler, enflasyon güncellemesi beklentisi taşıyor. Bu talep hayata geçerse; emeklilerin, dul ve yetim aylığı alanların bayram ikramiyelerine her yıl bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılabilecek.
BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ 2020 NE KADAR?
Bankaların emekli maaş promosyon ödemeleri 2020 yılında en az 300 TL olarak uygulanıyor. En fazla promosyon ödemesi 1.100 TL'ye ulaşırken, en yüksek emekli promosyon ödemesi yapan bankalar 2020 güncel listesini haberimizde sizler için bir araya getirdik. İşte banka banka emekli maaş promosyon 2020 ödemeleri…
Emekliye Promosyon Ziraat Bankası 2020 Ne Kadar, Kaç Lira?
Ziraat Bankası emekliye 450 TL'ye varan promosyon ödemeleri yapıyor. Emekliler maaşlarını 3 yıllığına Ziraat Bankası'na taşımaları halinde bir yıl için 150 TL promosyon kazanma şansı yakalıyor. Ziraat Bankası promosyon 2020 kampanyaları maaş tutarına göre değişmekte olup, aşağıda sıralanan listeyi kullanarak emekli maaşınıza ne kadar promosyon ödemesi alabileceğinizi kontrol edebilirsiniz: