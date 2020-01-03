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  • 03.01.2020 17:46
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:51

'dan videolu paylaşım! in isminin açıklanacağı tarih belli oldu

'nin ilk i 2022 yılında yollarda olacak. Öte yandan yerli otomobille ilgili önemli bilgiler gelmeye devam ediyor. (Türkiye'nin ) Twitter hesabında yerli otomobille ilgili paylaşımlar yapıyor. Son olarak TOGG, Twitter'da yerli otomobilin markalaşma sürecine yönelik video paylaştı. Videoda yerli otomobilin isminin ne zaman belli olacağı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İşte yerli otonun isminin açıklanacağı tarih

geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle resmen tanıtıldı. 'ın katılımıyla gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı Gebze'de gerçekleşti. O günden bu yana 'nin Otomobili hakkında önemli bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin , Twitter'da yeni bir video paylaştı. Bu video yerli otomobilin markalaşma sürecini içeriyor ve yerli otomobilin ismiyle ilgili önemli bir detay yer alıyor. Markalaşma süreci videosunda, yerli otomobilin isminin 2020 ortalarında belli olacağı açıklandı.

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