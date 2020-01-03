Yerli otomobil geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle resmen tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen yerli otomobilin tanıtımı Gebze'de gerçekleşti. O günden bu yana Türkiye'nin Otomobili hakkında önemli bilgiler de gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, Twitter'da yeni bir video paylaştı. Bu video yerli otomobilin markalaşma sürecini içeriyor ve yerli otomobilin ismiyle ilgili önemli bir detay yer alıyor. Markalaşma süreci videosunda, yerli otomobilin isminin 2020 ortalarında belli olacağı açıklandı.