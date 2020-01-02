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Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

Türkiye'nin yerli otomobili 27 Aralık Cuma günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılan tanıtım lansmanıyla görücüye çıktı. Yerli otomobil için Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları geldi. Vatandaşların nüyük hayranlığını kazanan Türkiye'nin Otomobili'nde ön talep başvuruları için hazırlık yapılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobilin tanıtıldığı gün yaptığı ön alım çağrısı üzerine organizasyonun tek elden koordine edilmesi için çalışma başlatıldı. Peki ön ödeme miktarı ne kadar olacak? İşte detaylar...

02.01.2020 10:25 - Son Güncelleme: 02.01.2020 10:29
Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

Edinilen bilgilere göre, iş dünyasının alımlarında koordinasyonu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) sağlayacak. Anadolu'nun dört bir tarafından gelen 'almaya hazırız' mesajları ön ödeme listesine alınacak.

Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) dışında başlatılan çalışma ile otomobili almak isteyenlerin sayısı ve ödeyecekleri rakam belirlenecek.

Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

Fabrika kurulduğu andan itibaren oluşturulacak hesapta ön ödeme paraları toplanmaya başlanacak.

Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

Bu modelle, otomobil fabrikasının yatırımı için gerekli olan finansmanın bir kısmının da sağlanacağı belirtiliyor.

Yerli otomobilde düğmeye basıldı! Ön sipariş için çalışma başlatıldı

TOBB'un önümüzdeki günlerde ön ödeme konusunda oda ve borsalara yazı göndereceği öğrenildi.

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