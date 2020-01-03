Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı yerli otomobilin yapılarak 60 yıl sonra bir devrin başladığı yer olarak tanımlanan Kocaeli'nde Osmangazi Köprüsü'nün yanında bulunan Bilişim Vadisi kapılarını açtı.

Türkiye'nin geleceği açısından stratejik öneme sahip vadi için ilk girişimi 2011'de Erdoğan başlattı. Mayıs 2015'te temelleri atılan Bilişim Vadisi, milli teknoloji hamlesi ile faydalı teknolojilerin ulusal ve uluslararası alanda öncüsü olma vizyonu ile çalışmalarını sürdürüyor. Son yıllarda savunma sanayiindeki teknolojik başarıların diğer alanlara da yayılması için girişimcilere zemin oluşturan merkez, GAP'tan sonraki en büyük proje. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın dediği gibi "Milli teknoloji hamlemizin bilişim ayağında bu vadinin kaldıraç rolü üstlenmesini istiyoruz" sözlerinin vücut bulğu proje ülkemizin de geleceğine ışık tutacak. Bilişim Vadisi'ni, "Köprüden önceki son çıkış olarak" tanımlayan Genel Müdür Ahmet Serdar İbrahimcioğlu önemli açıklamalarda bulundu: