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  • 03.01.2020 17:57
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 17:57

haftayı yükselişle kapattı! 3 Ocak canlı ve dolar alış satışı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın son işlem gününde yani 3 Ocak Cuma günü ve fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Dövizler, haftanın son işlem gününde açılış öncesinde, bir önceki kapanış düzeylerine yakın hareket etti. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 5,9620'den işlem gördü. Son dönemlerde dengesiz bir grafik çizen dolarda bugün inişli çıkışlı seyir devam etti. Peki, 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte dolar ve euroda güncel durum...

Dolarda artış! Dolar ve euro ne kadar oldu?

Dolar ve eurodaki son durum, haftanın kapanış gününde piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. İşte 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?

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