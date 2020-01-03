Dolar ve eurodaki son durum, haftanın kapanış gününde piyasadaki gelişmeleri yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 2,01, sanayi endeksi yüzde 1,49, hizmetler endeksi yüzde 1,26 ve teknoloji endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti. İşte 3 Ocak canlı euro ve dolar alış satışı fiyatı...

DOLAR NE KADAR OLDU?

EURO NE KADAR OLDU?