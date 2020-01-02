Yerli otomobil için ön sipariş açıklaması! Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, resmi Twitter hesabından ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.

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