Yerli otomobil için ön sipariş açıklaması!

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu ön siparişlere ilişkin önemli açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, yerli otomobile ilişkin olarak beğenilerin yurt içi ve yurt dışından yoğun şekilde geldiği belirtilirken, üretim, satış ve pazarlama stratejilerinin de titizlikle ilerlediği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dışında ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumlara ilişkin olarak da TOGG resmi açıklamaların takip edilmesine dikkat çekti.
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