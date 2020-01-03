TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay belli oluyor. Enflasyon rakamları vatandaşlar için oldukça önemli olmaktadır. Zira yapılan zamlar enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Bu kapsamda vatandaşların arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2019 Aralık enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar... TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 12 Aralık'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, tüketici fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,38 arttığı, yıllık enflasyonun 2,01 puan yükselerek yüzde 10,56 olduğu hatırlatıldı

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