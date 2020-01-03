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  • 03.01.2020 09:09
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 09:57

Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? 2019 TEFE (rakamları) nedir?

en fazla merak edilenler arasına girmiş durumda. Bu bağlamda yeni ayın ilk haftasında Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Bu nedenle özellikle ayın ilk günlerinde ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü yani bugün açıklanacaktır. TEFE ve TÜFE rakamlarının en fazla etkisinin kira artışları üzerine olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra işsizlik, asgari ücret zamanları gibi durumların üzerinde de etkisi görülmektedir.

Aralık enflasyon oranı açıklandı mı? 2019 TEFE TÜFE enflasyon oranı (rakamları) nedir?

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları her ay belli oluyor. Enflasyon rakamları vatandaşlar için oldukça önemli olmaktadır. Zira yapılan zamlar enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Aralık ayı enflasyon rakamları bugün açıklanacak. Bu kapsamda vatandaşların arama motorlarında "Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2019 Aralık enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar... TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özetinde, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulunun (PPK) 12 Aralık'taki toplantısına ilişkin yayımlanan özette, tüketici fiyatlarının kasım ayında yüzde 0,38 arttığı, yıllık enflasyonun 2,01 puan yükselerek yüzde 10,56 olduğu hatırlatıldı

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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