2020 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Sorusu arama motorlarında oldukça popüler durumda bulunuyor. Kiracılar kira sözleşmesini yenilemeleri durumunda TÜFE tarafından yapılan kira artış oranlarına bakıyor. Bu bağlamda ev sahiplerinin yapacağı artış oranı TÜFE'yi geçmemesi gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ve bu rakamların 12 aylık ortalaması kira artış oranlarına yansıtılıyor. Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Aralık ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Ocak ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Ocak 2020 yasal kira artış oranı açıklandı.

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