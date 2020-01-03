Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.01.2020 12:07
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:10

2020 Ocak ayı son dakika nedir? 2019 Aralık ayı TÜFE artış oranı ne oldu?

2019 Ocak ayı TÜFE son dakika ne oldu? Sorusu yanıt buldu. Milyonlarca kişinin yakından takip ettiği TÜİK TEFE TÜFE Aralık enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan rakamların arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Aralık ayı yasal zam oranı olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

2020 Ocak ayı kira artış oranı son dakika nedir?

2020 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar? Sorusu arama motorlarında oldukça popüler durumda bulunuyor. Kiracılar kira sözleşmesini yenilemeleri durumunda TÜFE tarafından yapılan kira artış oranlarına bakıyor. Bu bağlamda ev sahiplerinin yapacağı artış oranı TÜFE'yi geçmemesi gerekiyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), verilerine göre kiracılara Aralık ayında yüzde 15,87 oranında zam yapılabilecek. TÜİK enflasyon rakamlarını açıklıyor ve bu rakamların 12 aylık ortalaması kira artış oranlarına yansıtılıyor. Ev sahipleri ve kiracılar tarafından yakından takip edilen yasal kira artış oranı için geri sayım başladı. Aralık ayı itibari ile kira sözleşmesi süresi sona eren ve Ocak ayında zamlı kira ödeyecek ev sahipleri ve kiracılar için Ocak 2020 yasal kira artış oranı açıklandı.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 Ocak ayı kira artış oranı son dakika nedir? 2019 Aralık ayı TÜFE kira artış oranı ne oldu?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri