AA Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli araçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK ONLAR BİNECEK"

Oktay, yeri otomobille ilgili, "Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2019'un birçok alanda ciddi ilerlemelerin olduğu bir yıl olduğunu kaydederek, "Eğer biz negatif bakıyor olsaydık 27 Aralık'taki yerli otomobili çıkaramazdık, biz hiçbir şeye negatif bakmıyoruz. Olan her krize biz fırsat olarak bakarız. Ne öğreniriz, bunun üstesinden geçip, gelip Türkiye'nin çıkarlarına bunu nasıl dönüştürebiliriz? Hamdolsun ikisini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de yapabilecek güçte ve kabiliyette bir Türkiye var." dedi.