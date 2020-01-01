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  • 01.01.2020 17:03
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 17:03

Cumhurbaşkanlığı'ndan i eleştirenlere: "Yarın o araçlara ilk onlar biner"

Katıldığı bir programda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı , milli gururumuz olan i eleştirenlerle ilgili, “Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yarın o araçlara ilk onlar biner

AA Editör Masası'na konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) tarafından yapılan yerli araçla ilgili açıklamalarda bulundu.

"İLK ONLAR BİNECEK"
Oktay, yeri otomobille ilgili, "Bugün itiraz edenler, yarın o araçlara ilk binenler olacaktır. Bugün klasik teknolojiyle çıksaydık bir anlamı yoktu ama farklı teknolojiyle, doğru zamanlamayla pazara giriyoruz. Minimum yüzde 50-51 yerlilikle başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2019'un birçok alanda ciddi ilerlemelerin olduğu bir yıl olduğunu kaydederek, "Eğer biz negatif bakıyor olsaydık 27 Aralık'taki yerli otomobili çıkaramazdık, biz hiçbir şeye negatif bakmıyoruz. Olan her krize biz fırsat olarak bakarız. Ne öğreniriz, bunun üstesinden geçip, gelip Türkiye'nin çıkarlarına bunu nasıl dönüştürebiliriz? Hamdolsun ikisini de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde de yapabilecek güçte ve kabiliyette bir Türkiye var." dedi.

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