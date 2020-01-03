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  • 03.01.2020 12:40
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 13:09

: Bakan Albayrak'tan flaş ve ihracat mesajı

haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , "da 2019’u hedeflediğimiz %12 seviyesinin altında kapattık. 2020’de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." dedi. İhracat rakamlarını da değerlendiren Bakan Albayrak, "2019'da ihracatımız %2,04 artışla 180,5 milyar dolar oldu ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Emeği geçenleri kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak'tan flaş enflasyon mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 2019 yılı ve ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Enflasyonda 2019'u hedefledikleri yüzde 12'nin altında kapattıklarını vurgulayan Albayrak, "2020'de de enflasyonla mücadele ana gündemlerimizden biri olacak. İnşallah, ürün ve hizmet piyasalarında rekabeti daha da iyileştirerek, üretimi güçlendirerek enflasyonu tek hanelerde istikrara kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.



CUMHURİYET REKORU KIRILDI
Geçen yıl ihracatın yüzde 2,04 artışla 180,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğine ve Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığına işaret eden , bu başarıda emeği geçenleri kutlayarak şunları kaydetti:

"İhracata ve katma değerli üretime dayalı büyüme için kaynaklarımızı özellikle bu alanlarda değerlendirmeye ve üreticilerimizi desteklemeye devam edeceğiz."

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