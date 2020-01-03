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  • 03.01.2020 12:07
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:09

ne oldu? ve ?

oldukça merak ediliyor. Aralık 2019 enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti. Bu bağlamda 2020 yılı lojman kirası artış oranı Resmî Gazete'de yayımlandı. Peki, 2020 kira lojman bedelleri ne kadar oldu? na ne kadar zam yapıldı? İşte lojman kiraları ve yakıt tutarı

Lojman kiraları ve yakıt tutarı ne kadar oldu?

2020 lojman kira bedelleri belli oldu. 3 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Emlak Genel Tebliği ile 2020 lojman kira artış oranı ve yeni kira tutarları ilan edildi. İşte Lojman kira artışı 2020 bedelleri hakkında merak edilenler… 2020 lojman kira bedellerine yüzde 14 oranında zam yapıldı. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli ise 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

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