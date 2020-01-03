2020 lojman kira bedelleri belli oldu. 3 Ocak 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Emlak Genel Tebliği ile 2020 lojman kira artış oranı ve yeni kira tutarları ilan edildi. İşte Lojman kira artışı 2020 bedelleri hakkında merak edilenler… 2020 lojman kira bedellerine yüzde 14 oranında zam yapıldı. Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda 2020 lojman kira bedeli 2,69 TL/m², Kalorifersiz konutlarda 2020 lojman kira bedeli 4,21 TL/m², Kaloriferli konutlarda 2020 lojman kira bedeli ise 5,53 TL/m² olarak belirlendi.

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