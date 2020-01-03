Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu birazdan yanıt bulacak. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu?

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