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  • 03.01.2020 10:28
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:28

kaç para oldu? SSK SGK ne kadar oldu?

emekli maaş zammı ne kadar oldu? Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri zamları bugün açıklandı. Milyonlarca devlet memurunun, sözleşmelilerin ve memur emeklilerinin beklediği haber geldi. 2020 memur maaş zammı oranı belli oldu TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak. İşte 3 Ocak 2020 SSK SGK emekli maaşı zam oranları ve detaylar takvim.com.tr'de

SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı açıklandı!

Emekli maaş zammı ne kadar oldu? Sorusu birazdan yanıt bulacak. Emeklilerin heyecanlı bekleyişi devam ederken yeni yılın gelmesiyle birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam oranı merak konusu oldu. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.Emekliler, bu yıl 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Ayrıca emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. İşte Emekli maaş zammı ne kadar oldu? 2020 Emekli zammı belli oldu mu?

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