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  • 03.01.2020 10:19
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 10:22

: değişti! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor

haberi... İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen nda artış yaşandı. 2019’un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.

Kıdem tazminatı değişti

İşinden herhangi bir sebeple çıkarılan kişilere verilen nda tavan bugün itibariyle değişti.

2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6 bin 790 lira oldu.

KİMLERİ ETKİLİYOR?
Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor. Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.

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