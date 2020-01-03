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  • 03.01.2020 12:53
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:56

3 Ocak Taşeron işçi son dakika yeni haber: Taşeron işçi ilave tediye ikramiye ödemesi ne zaman, kaç para olacak?

3 Ocak Cuma günü taşeron işçilerle ilgili son dakika yeni haberler gelmeye devam ediyor. Taşeron işçilere ikramiye ödemesi oldukça fazla merak ediliyordu. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler, yıl içerisinde toplam 10 günlük ikramiye alacaklar. Maaşı net 2.324 TL’den yüksek olan işçilere ise sadece yüzde 4 zam yapılacak. Bu bağlamda iki eşit taksitte ödenen ikramiyelerin ilk ödemesi bu ay yapılacak. Bu ödeme, işçinin çalıştığı sürenin bir yıldan az olması durumunda, çalışma süresi ile orantılı olarak ödenecek. Belediye şirket işçiliğine geçen işçilere ise ilk ikramiye nisan ayında verilecek.

Taşeron işçilere ikramiye ödemesi

3 Ocak Taşeron işçi son dakika yeni haber: Sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler, yıl içerisinde toplam 10 günlük ikramiye alacaklar. Maaşı net 2.324 TL'den yüksek olan işçilere ise sadece yüzde 4 zam yapılacak. İkramiye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 20 Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılıyor. 4/D'li işçiler toplu sözleşmede yer alan 10 günlük ikramiyeyi bu yılın ocak ve temmuz aylarında aldılar. Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor.

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