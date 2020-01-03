3 Ocak Taşeron işçi son dakika yeni haber: Taşeron işçi ilave tediye ikramiye ödemesi ne zaman, kaç para olacak?

3 Ocak Taşeron işçi son dakika yeni haber: Sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler, yıl içerisinde toplam 10 günlük ikramiye alacaklar. Maaşı net 2.324 TL'den yüksek olan işçilere ise sadece yüzde 4 zam yapılacak. İkramiye ödemesinden yüzde 15 sigorta primi ve yüzde 20 Gelir Vergisi kesintisi yapılıyor. Ayrıca Damga Vergisi kesintisi de yapılıyor. 4/D'li işçiler toplu sözleşmede yer alan 10 günlük ikramiyeyi bu yılın ocak ve temmuz aylarında aldılar. Belediye şirketlerine geçen işçilerin ayrıca ilave tediye ödemesi alma imkanları bulunmuyor.
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