Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 02.01.2020 12:45
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 12:51

ile arasında önemli iş birliği! Türk zırhlıları kuşanacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında önemli bir sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmeyle zırhlı muharebe araçlarına yenileştirme ve iyileştirme işlemleri uygulanacak. Atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak araçlara, 25 milimetre silaha sahip insansız kule sistemi entegre edilecek.

Cumhurbaşkanlığı ile ASELSAN arasında önemli iş birliği

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki zırhlı muharebe araçları kapsamlı bir modernizasyondan geçirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere Savunma Sanayii Başkanlığı ile arasında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'ne yönelik 900 milyon lira bedelli ana yüklenici sözleşmesi imzalandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, sözleşme kapsamında araçların atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak, kritik alt sistemleri yerlileştirilecek.

Yenileştirme ve iyileştirme işlemleri doğrultusunda ana yüklenici ASELSAN tarafından 25 milimetre silaha sahip insansız kule sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri araçlara entegre edilecek.

Ayrıca alt yüklenici FNSS tarafından ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edilecek. Araçların zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilerek, bakım ve onarımları yapılacak.

Bu sayede, ZMA'lar modern silah sistemleri ve ASELSAN'ın yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak. Böylece araçların muharebe sahasında beka kabiliyeti ile vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılmış olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı arasında önemli iş birliği! Türk zırhlıları Nefer kuşanacak
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri