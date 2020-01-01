Yerli otomobil Türkiye turuna çıkıyor!

"17 BİN METREKARELİK BİR ALANI YENİDEN DÜZENLEYEREK ETKİNLİK ALANI OLUŞTURDUK"

Karadeniz, bu heyecanı bir şekilde otomobillerle ilgili çok ayrıntı vermeden kendi ekibine de hissettirdiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Sayın Bakan, projenin lansmanının Bilişim Vadisi'nde yapılmasını istiyordu. Çünkü TOGG'un yönetim merkezi binası orada. Ama burada maalesef böyle bir lansmanı yapabilecek fiziki olanaklar yeterli değildi, kapalı bir mekan yoktu. O nedenle daha önce şantiye alanı olarak kullanılan 17 bin metrekarelik bir alanı yeniden düzenleyerek, aşağı yukarı 11 bin 500 metrekarelik bir alanına asfalt dökerek, ulaşım olanaklarını planlayarak ve çadırlarla çözüm üreterek bir etkinlik alanı oluşturmaya başladık. Bu çalışma 636 kişilik bir ekiple bir buçuk aylık bir sürede ortaya çıktı. Bu süreçte TOGG ekibiyle tanıştıktan sonra bu etkinlikte birlikte çalıştığımız Capital Event ekibiyle de bir araya geldik. Biz teknik çözümler, mekan çözümleri, teknik prodüksiyon gibi işleri hallederken onlar da Kerem Oba ve Bülent Mursaloğlu, içerik çözümlerine yoğunlaştılar ve çok başarılı bir iş ortaya çıkardılar gerçekten."