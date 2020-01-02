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  • 03.01.2020 12:29
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:29

Ziraat, ve 3 Ocak kredi faiz oranları nedir? geldi! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeme

geldi! , ve kredi faizi yüzde 0.79'a kadar düşürdü. Bu bağlamda Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın da içinde bulunduğu kamu bankaları, 0,79 faiz oranı ile konut kredisi verecek. Konut almak isteyenler için kamu bankaları faiz avantajını müşterilerine kullandırmaya devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı. Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. İşte Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank 3 Ocak kredi faiz oranları...

Konut kredisi faizleri düştü! İşte çekeceğiniz tutara göre ödeme listesi

Konut kredisi faiz oranları son dakika düştü! Bu bağlamda kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek konut kredi faizleri bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı. Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. İşte 3 Ocak kredi faiz oranları

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