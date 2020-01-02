Konut kredisi faiz oranları son dakika düştü! Bu bağlamda kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından verilecek konut kredi faizleri bundan sonra yüzde 0.79 faiz üzerinden değerlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz hafta Şırnak'ta sıfır konut kredi faizlerinin yüzde 0.79'a düştüğünü açıklamıştı. Sıfır konut alacaklar ise çektikleri krediye göre ne kadar ödeme yapacağını merak etmeye başladı. Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. İşte 3 Ocak kredi faiz oranları

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