Emekli ve memurların zamlı son dakika 2020 Ocak maaşları ne kadar? Sorusu ile ikramiye, enflasyon farkı zammı açıklaması milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

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