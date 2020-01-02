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  • 03.01.2020 12:40
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:40

, açıklaması! 2020 Ocak emekli ve memurların zamlı maaşları ne kadar?

Emekli ve memurların zamlı 2020 Ocak maaşları için heyecan doruk noktasına çıkmış durumda. 17 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bu ay yapılacak olan zamda. TÜİK Aralık 2019 enflasyon rakamı ise yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylelikle ödenecek olan yüzde 6.45 olarak gerçekleşti. Memur, memur emeklisi ve sözleşmeli işçiye Ocak ayında en fazla yüzde 6.49 oranında zam gelecek. SSK ve BAĞKUR emeklileri yüzde 6.49 oranında zam alırken memur ve memur emeklisi olanlar için ise yüzde 5.49 oranında zam maaşlara yansıtılacak.

Emekli ve memurların zamlı 2020 Ocak maaşları! Enflasyon farkı...

Emekli ve memurların zamlı son dakika 2020 Ocak maaşları ne kadar? Sorusu ile ikramiye, enflasyon farkı zammı açıklaması milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK'in açıkladığı rakamlarda yüzde 5'in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

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