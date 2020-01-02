2020'ye girdiğimiz şu günlerde kamuya personel alımları da devam ediyor. Bu noktada Devlet Personel Başkanlığı üzerinden yayınlanan ilanlarda 800'ye yakın personel alımı yapılacağına ilişkin ilanlar yayınlanmış bulunuyor. 28 kamu kurumu tarafından gerçekleştirilecek olan 800 personel alımı için adayların birtakım şartları sağlaması gerekmekte olup, alım detayları, alım yapılacak olan kadrolar ve kurumlar ise haberimizin devamında yer alıyor.

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