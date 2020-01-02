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  • 02.01.2020 17:15
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 17:15

açıklandı mı? 2019 Aralık enflasyon tahmini ne kadar oldu?

Yeni yılın ilk günlerinde için bekleyiş devam ediyor. Özellikle şu günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Aralık ayı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda vatandaşların arama motorlarında " ne zaman açıklanacak?" sorusu hakkında araştırmalarında artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2019 Aralık enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte detaylar...

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Yeni ayın ilk haftasında Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Bu nedenle özellikle ayın ilk günlerinde Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 2019 Aralık ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacaktır.

Enflasyon beklentisi için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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