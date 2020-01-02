Aralık ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Aralık ayının enflasyon oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Yeni ayın ilk haftasında Aralık ayı enflasyon oranları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Bu nedenle özellikle ayın ilk günlerinde Aralık ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak sorusu merakla araştırılıyor. Peki, 2019 Aralık ayı enflasyon tahmini ne kadar oldu? İşte o sorunun yanıtı...

ARALIK AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Aralık ayı enflasyon oranları 3 Ocak Cuma günü açıklanacaktır.

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