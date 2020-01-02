Emekli ve memurların zamlı son dakika 2020 Ocak maaşları için heyecan doruk noktasına çıkmış durumda. 17 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bu ay yapılacak olan zamda. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapan memurlar yılda iki kez maaş artışı almaktadırlar. Bunlardan bir tanesi Ocak ayında diğeri ise Temmuz ayında olmaktadır. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. İşte ikramiye, enflasyon farkı zammı açıklaması...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ