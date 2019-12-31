Her yıl merakla beklenen yılbaşı özel çekilişi için bu yıl da heyecan dorukta. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Milli Piyango biletlerine ilgi yoğun. 31 Aralık gününe kadar biletlerin tamamının satılması bekleniyor. Milyonlarca kişinin hayallerini süsleyen büyük ikramiye ve dağıtılacak diğer ikramiyelerle ilgili detaylar haberimizde. Herkesin iştahını kabartan yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan 80 milyon TL, birkaç gün önce Milli Piyango İdaresinin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde basın mensupları önünde tanıtıldı. 400 bin adet 200 TL'lik banknottan oluşan büyük ikramiye toplamda 400 kg ağırlığa sahip.

BÜYÜK İKRAMİYE NEREYE ÇIKTI?

80 MİLYON TL KAZANAN NUMARA BELLİ OLDU

1358490

31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon TL'lik çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin İzmir, Gaziantep, Bursa, İstanbul'dan olduğu açıklandı.

Yapılan çekiliş sonrasında amorti rakamları belli oldu. Amortiler 4 ve 8 olarak açıklandı.

8 MİLYON TL ÇEKİLİŞİ

9976216

BÜYÜK İKRAMİYE 4'E BÖLÜNDÜ

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti - Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 8 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 8 milyon liralık ikramiye "9976216" numaralı bilete isabet etti. Çekilişte amorti rakamları "4" ve "8" olarak belirlendi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NE KADAR?

Bu yıl yaklaşık 37 milyon adet basılan Milli Piyango yılbaşı biletlerinde

Tam Bilet 80 TL

Yarım Bilet 40 TL

Çeyrek Bilet 20 TL fiyatlar üzerinden piyasaya sürüldü.

Bu biletler Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banknot matbaasında basılıp Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu güvencesinde piyasaya sürülüyor ve yetkili bayiler tarafından satılıyor.

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Yılbaşı özel çekilişi Milli Piyango İdaresi'nin Kızılay'daki binasında 31 Aralık 2019 tarihinde saat 15:00'te başlayacak. İlk olarak büyük ikramiyenin çekilişi gerçekleştirilerek ardından saat 20:00'den itibaren diğer büyük ikramiyelerin ve amortilerin çekilişi yapılacak. Çekilişler her zaman olduğu gibi basın ve noter huzurunda yapılacak .

YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE TUTARLARI NE KADAR?

Büyük ikramiye tutarı bu yıl 80 milyon TL olarak belirlendi. Bu tutarın haricindeki diğer tutarlar da sahiplerine güzel imkanlar sunacak veya en azından birçok ihtiyacını karşılayacak nitelikte.

1 adet 8 milyon TL

10 adet 1 milyon TL

30 adet 100 bin TL

100 adet 10 bin TL

200 adet 5 bin TL

Ayrıca biletlerin son rakamlarına göre 2 milyondan adetten fazla amorti dağıtılacak.

BÜYÜK İKRAMİYE İLE KURULAN HAYALLER

Her yıl başında olduğu gibi bu yıl da çeşitli sokak röportajları yapılmakta ve "Büyük ikramiye size çıksa ne yaparsınız?" gibi sorular sorulmaktadır. Birçok insan bu sorulara, borçlarını kapatma, ev ve araba alma, dünya turu, iş kurma, ihtiyaç sahiplerine yardım gibi cevaplar vermektedir. Tabi ki bu rüya gerçekleşirse yapılabilecekler listesi uzayıp gidebilir. Ancak daha önce birçok ikramiye talihlisinin, yıllar sonra yaşadığı olumsuz durumları yaşamamak için gelir getirebilecek yatırımlara da bir miktar ayırmak faydalı olabilir.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYESİ TALİHLİSİ İÇİN HAZIRLANDI

Herkesin iştahını kabartan yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi olan 80 milyon TL, birkaç gün önce Milli Piyango İdaresinin anlaşmalı olduğu Vakıfbank şubesinde basın mensupları önünde tanıtıldı. 400 bin adet 200 TL'lik banknottan oluşan büyük ikramiye toplamda 400 kg ağırlığa sahip.

MİLLİ PİYANGO SORGULA 2020 BİLET NUMARASINA GÖRE SORGULA

Milli piyango sorgula 2020 bilet numarasına göre sorgula şeklinde arama yapan bilet sahiplerinin http://www.mpi.gov.tr/ adresi üzerinden sorgulama yapmaları gerekmektedir. Sonuçlar sisteme yüklendikten sonra sitenin anasayfası üzerinden 31 Aralık tarihi seçilip, gelen ekrandan bilet numarası yazılarak sorgulama yapılacaktır. Yılbaşı özel çekilişi ikramiye talihlilerine şimdiden hayırlı olsun…