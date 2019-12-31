Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 31.12.2019 20:10
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:10

hangileri? İşte MPİ 2020 yılbaşı 5 bin TL kazanan rakamlar

yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Peki, hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango 100 bin TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar henüz açıklanmadı. 5 bin lira kazanan rakamlar açıklandığında burada yer alacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriMilli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte MPİ 2020 yılbaşı 5 bin TL kazanan rakamlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri