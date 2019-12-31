Milli Piyango 100 bin TL kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar hangileri? İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO 5 BİN TL KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango 5 bin TL kazanan numaralar henüz açıklanmadı. 5 bin lira kazanan rakamlar açıklandığında burada yer alacak.