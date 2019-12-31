2020 Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? 2020 amorti numaraları neler?
Milyonların merakla beklediği Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi saat 15.00'te başlıyor. 80 milyonu kazanmak için kıyasıya bir yarışın başlamasına saatler kala vatandaşlar 2020 Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? 2020 Milli Piyango amorti numaraları belli oldu mu? soruları araştırılmaya başlandı. Son 10 yılda çıkan amorti numaraları sizler için hazırladık. Peki, Milli Piyango son 2, 3 rakama ne kadar veriyor? Son 10 yılda çıkan amorti numaralar neler? Amorti nedir? 2020 amorti numaraları belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...
Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? Sorusu en fazla yanıt arananlar arasına girdi. Bu bağlamda Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye (80 milyon) çekilişi, 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00 - 21.00'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık'ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Vatandaşlar çekilişin ardından ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabilecekler. İşte Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili merak edilenler…
MİLLİ PİYANGO 2,3,4,5 BİLENE NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.
2020 AMORTİ NUMARALAR BELLİ OLDU MU?
2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek.
AMORTİ NEDİR? NE KADAR İKRAMİYE VERİLİR?
Amorti, Milli Piyango çekilişinde son 2 şanslı rakama denir. Milli Piyango biletlerinin son iki hanesine bakılarak belirlenen bilet ücreti geri alınabiliyor. Yani bir kişi amorti rakamı bilmesi halinde çeyrek, yarım ya da tam bilet fiyatı tutarında ikramiye alabilecek.
AMORTİ NE KADAR VERİYOR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 70 lira, yarım ise 35 lira, çeyrek ise 17,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.
SON 10 YILDA ÇIKAN AMORTİ NUMARALARI
2019: 4 9
2018: 4 6
2017: 0 5
2016: 2, 8
2015: 2, 6
2014: 0, 8
2013: 4, 5
2012: 3, 9
2011: 2, 8
2010: 1, 7
2009: 2, 8