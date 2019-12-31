2020 Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? 2020 amorti numaraları neler?

Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene kaç para ikramiye veriyor? Sorusu en fazla yanıt arananlar arasına girdi. Bu bağlamda Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiye (80 milyon) çekilişi, 8 milyon TL ve iki adet amorti numaralarının çekilişleri 20.00 - 21.00'da yapılacak. Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık'ta yapılacak olan çekilişin ardından ikramiyeler sahiplerini bulacak. Vatandaşlar çekilişin ardından ne kadar ikramiye kazandıklarını sorgulayabilecekler. İşte Milli Piyango ikramiyesi ile ilgili merak edilenler…