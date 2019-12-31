Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları çekilmeye başlandı. Milli Piyango 2020 amorti rakamı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Bu bağlamda 2020 Milli Piyango çekilişinde amorti rakamları 20.00 - 21.00 arasında belirlenecek. Amorti nedir? Amorti ne demek? 2020 yılı amorti rakamları nelerdir?

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