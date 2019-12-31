İntibak zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni yılda intibak beklentisi içine girdi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu. 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak artışının, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Bu durumda 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lının maaşları yeniden hesaplanacak ve 50 ile 355 lira arasında bir zam alacak. Peki emekli intibak yasası ne zaman çıkacak? Maaşlarda intibak sonrası ne kadar zam olacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de....

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