ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin 44 yıldır aralıksız büyümesini sürdürdüğünü, son yıllardaki güçlü ciro artış trendinin 2019 yılında da devam ettiği bildirildi. Türk savunma sanayiinde yerlileştirme ve millileştirmenin öncülerinden olan ASELSAN, sektördeki yerlilik oranının artışına paralel olarak büyümesini ivmelendirerek devam ettirdiği kaydedilen açıklamada, "Şirketin 2019 yılı cirosu hem TL hem de ABD doları bazında tarihi rekor seviyelere ulaşmış durumda" denildi.
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