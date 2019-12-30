Son Dakika Haberi: Yeni yıl için SSK'dan emekli olanları sevindirecek dört konuda yeni düzenleme hazırlanıyor. Hasta ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik hakkı, aylık bağlama oranındaki fark kalkacak, ek ödeme ikiye katlanacak. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak. Son verilere göre ise; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak.

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