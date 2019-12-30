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  • 30.12.2019 12:08
  • Son Güncelleme: 30.12.2019 12:17

...Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! Başkan Erdoğan'a gönderildi! 368 lira verilecek

Haberi: , , Bağkur'lu ve işçi emeklisini mutlu edecek olan tasarı yeniden gündeme geldi. Tasarıya göre, yaş şartını yerine getirdiği halde prim eksiği olanlara emeklilik yolu açılacak. Aylık bağlama oranlarındaki farklılık giderilecek. Yüzde 4 olan ek ödeme, ikiye katlanacak. Hasta ve yaşlı olana farklı zam uygulanacak. Mevcut düzenleme kapsamında, bu yıl maaşı 1.018 liranın altında olan emeklilere yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu ek ödeme, her ay net maaşla birlikte hesaplara yatırılıyor. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Maaşlarda buna göre 74,34 ile 370,30 lira arasında artış yaşanacak.

Son Dakika...Milyonlarca emekliye maaş müjdesi! 368 lira...

Son Dakika Haberi: Yeni yıl için SSK'dan emekli olanları sevindirecek dört konuda yeni düzenleme hazırlanıyor. Hasta ve yaşlıya farklı zam, prim eksiği olana emeklilik hakkı, aylık bağlama oranındaki fark kalkacak, ek ödeme ikiye katlanacak. Yüzde 8'lik teklif hayata geçirilirse, maaşı 2 bin lira olan emekliye 80 lira (2 bin x yüzde 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 160 liraya (2 bin x yüzde 8) yükselecek. Maaşlar 30 ile 368 lira arasında artacak. Son verilere göre ise; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak.

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