1 Ocak 2020 bugün bankalar kredi faiz oranlarını indirme yarışına girdi. İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları kamu bankalarından sonra en fazla araştırılanlar arasına girdi. Yeni yıl kredisi veren bankaların sunduğu yeni yıl kredi kampanyaları ile 2020 yılına sıkışık girmek istemeyen okurlarımız için yeni yıl kredi kampanyalarını bir araya getirdik.

Merkez Bankası daha önce yüzde 2.20 olan kredi kartı faizi üst limitini önce yüzde 2'ye sonra da yüzde 1.60'a düşürdü. Merkez'in bu etkili hamlesi bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarının düşmesinde etkili oldu. İşte İş Bankası, Garanti, Şekerbank, Denizbank ve Finansbank kredi faiz oranları...

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