65 yaş yani 2022 aylığı ile engelli maaşı ve evde bakım aylığı maaş zamları oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda haberimizde araştırma yaptık. Maddi desteğe ihtiyaç duyanlar geliri olmayana devlet yardımı nasıl alınır? Devlet yardım ve desteklerini kaleme aldık. Hükümet hazırladığı yeni ekonomi eylem planında işsizlere geliri olmayan vatandaşlara yönelik desteklerde bulunacak. İlk koşul 65 yaşı doldurmuş olmak. Sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir veya aylık alınmıyor olması gerek. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılıyor. Peki geliri olmayana maaş nasıl alınır?

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