Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş tutarları hem ek ödeme hem de zam ile birlikte artış gösterecek olup bu noktada birçok emeklinin gözü kulağı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Bu bağlamda emeklilerin Ocak zammının belli olmasına sayılı gün kaldı. Emekliler 3 Ocak'ta zam oranlarını öğrenecek. Ay içerisinde de zamlar ceplere girecek. Zam oranlarını enflasyon gösterirken, Merkez Bankası'nın beklenti anketi ipucunu veriyor. Buna göre, 2019'un ikinci yarısındaki enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammının oranı yüzde 6.29 olacak. Peki SSK SGK ve BAĞ-KUR maaşı ek ödeme, promosyon, seyyanen zam ve ikramiye ne kadar? İşte taban tavan maaşlar...

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