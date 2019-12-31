Milli Piyango'nun resmi web sitesinde yılbaşı çekilişi sonuçları, bilet sorgulama sayfasında aktif olarak çalışırken, 2020 Milli Piyango saat kaçta başlayacak sorusu, kurum tarafından açıklandı! Merak edilen tüm sorular ve cevaplar haber içeriğinde yer alıyor. Bu arada Milli Piyango'nun geçen seneki talihlisinin kazandığı 70 milyon liralık büyük ikramiye zaman aşımına uğradı. MPİ'nin 2019 Yılbaşı Çekilişi'nde 70 milyon liralık büyük ikramiyesinin isabet ettiği '7615536' numaralı tam biletin sahibi parasını almadı. 70 milyonluk 2019 Milli Piyango ikramiyesi ise 365 gün kuralına bağlı olarak hazineye devretti.



MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çekiliş kapsamında verilecek toplam ikramiye tutarı ise 436 milyon 540 bin lira olacak. 31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200 adet 5 bin liralık ikramiye verilecek. Yılbaşı çekilişinde toplam 2 milyon 950 bin 905 adet ikramiye dağıtılacak.

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