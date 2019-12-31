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  • 31.12.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 20:00

2020 yılbaşı son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte kazanan o numaralar

son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango İdaresi tarafından 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi bugün saat 15.00'de Milli Piyango İdaresinin Kızılay'daki binasında noter huzurunda başladı. Büyük ikramiye tutarı ise 80 milyon TL olarak açıklandı. Bilet alan vatandaşlar büyük bir merakla sonuçlara göre hangi numaraların kazandığını öğrenmek istiyor. Peki, hangileri? İşte o rakamlar...

MPİ son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan rakamlar açıklandığında burada yer alacak.

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