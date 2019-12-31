Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango bayilerinden bilet alan vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren arama motorlarında Milli Piyango sonuçlarını araştırmaya başladı. Son saatlerde Milli Piyango ile ilgili araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 2020 yılbaşı Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar hangileri? İşte merak edilen bilgiler...

MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA GÖRE KAZANAN NUMARALAR HANGİLERİ?

Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan numaralar henüz açıklanmadı. Milli Piyango son 4 rakama göre kazanan rakamlar açıklandığında burada yer alacak.