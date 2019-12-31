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  • 31.12.2019 14:27
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 14:27

ne zamana, saat kaça kadar alınır? İşte büyük ikramiye tutarı

31 Aralık ile ilgili vatandaşlar araştırmalarını devam ettiriyor. Bu bağlamda şuan en fazla sorulan sorular ise ? Milli Piyango büyük ikramiyesi ne kadar? Gibi sorular oldu. Bu soruların cevaplarını haberimizde detaylı olarak verdik. Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) yılbaşı özel çekilişi kapsamında vereceği 80 milyon liralık büyük ikramiye görücüye çıktı. İkramiye 200 liralık banknotlar halinde 400 adet balyadan (binlik) oluştu.

Milli Piyango bileti ne zamana, saat kaça kadar alınır?

31 Aralık Milli Piyango bileti ne zamana, saat kaça kadar alınır? Sorusu araştırılıyor. 31 Aralık Milli Piyango bileti ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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