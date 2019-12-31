31 Aralık Milli Piyango bileti ne zamana, saat kaça kadar alınır? Sorusu araştırılıyor. 31 Aralık Milli Piyango bileti ile ilgili gelişmeler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 80 milyon lira olarak belirlendi. Çeyrek bilet alanlar kazanmaları ikramiyenin dörtte birini kazanacaklar. Yani çeyrek biletlere 20 milyon lira ikramiye verilecek. Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.

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