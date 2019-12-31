1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları...

Merkez Bankası faizleri indirdi. Özel bankalarda ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Bu anlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları bayağı fazla araştırılmaya başlandı.
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank kredi faizlerini indirdi! Kamu bankalarından gelen kredi faiz indirimi müjdesi ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi hesaplama ayrıntıları değişti. En uygun kredi veren bankalar listesine kamu bankaları yeniden girerken, kredi faizlerinde son durum ne oldu? Bu bağlamda 1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları detayları haberimizde.
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