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  • 01.01.2020 09:04
  • Son Güncelleme: 01.01.2020 09:04

1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları...

Kamu bankaları son dakika kredi faiz indirimi yaptı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları düştü. Kamu bankalarının ihtiyaç ve taşıt kredisi faiz oranları gerilerken, en uygun kredi veren bankalar listesine yeniden Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank oturdu! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi güncel faiz oranları ve kredi hesaplama ayrıntıları haberimizde… Kamu bankalarında taşıt kredisi faizleri gerileyerek %1,02 seviyesine çekildi. En uygun taşıt kredisi veren kamu bankası unvanı Vakıfbank'tan Ziraat ve Halk Bankası'na devroldu. Kamu bankalarından gelen kredi faiz indirimi müjdesi ardından işte güncel kamu bankalarının taşıt kredisi faizleri…

1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları!

Merkez Bankası faizleri indirdi. Özel bankalarda ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi oranlarını düşürdü mü? Özel bankalarda faiz oranları ne durumda? Bu anlamda 24 Aylık, 36 aylık, 60 aylık, 180 aylık banka faiz oranları bayağı fazla araştırılmaya başlandı.
Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıfbank kredi faizlerini indirdi! Kamu bankalarından gelen kredi faiz indirimi müjdesi ardından ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi hesaplama ayrıntıları değişti. En uygun kredi veren bankalar listesine kamu bankaları yeniden girerken, kredi faizlerinde son durum ne oldu? Bu bağlamda 1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları detayları haberimizde.


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HaberlerEkonomi Haberleri1 Ocak 2020 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları! İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel kredi faiz oranları...
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