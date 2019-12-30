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  • 31.12.2019 09:52
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:52

Ziraat Bankası 31 Aralık konut kredisi faiz oranları düştü mü? , şartları ve son durum nedir?

Bankacılık sektörünün en istikrarlı ve en kaliteli hizmet alınan bankaları arasına girmeyi başaran Ziraat Bankası kredi faiz oranları merak ediliyor. daha da düşer mi, son durum ne? Bankanın birkaç aydır yüzde 0,99 oranından kullandırdığı faiz oranında daha da düşüş olup olmayacağı merak ediliyor. Kamu bankalarının son dönemde başlattığı konut kredisi kampanyalarına birçok özel banka da dahil olmuştu. Ziraat Bankası konut kredisi sı, şartları, maliyet tablosu ve son durumu hakkında detaylarını takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları düştü mü?

30 Aralık Ziraat Bankası kredi faiz oranı vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son olarak yaptığı açıklama ile "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler'' demişti. Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. İşte Ziraat Bankası 2020 hesaplama, şartları ve son durum...Detayları takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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