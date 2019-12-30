30 Aralık Ziraat Bankası kredi faiz oranı vatandaşlar tarafından oldukça yakından takip ediliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son olarak yaptığı açıklama ile "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler'' demişti. Vatandaşlar özellikle Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını merak ediyor. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor. Ziraat Bankası, 180 ay vadeye kadar en fazla 5.000.000 TL konut kredisi imkanı tanıyor. İşte Ziraat Bankası 2020 hesaplama, şartları ve son durum...Detayları takvim.com.tr'den okuyabilirsiniz.

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