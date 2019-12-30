Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank asgari ücretli için kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta asgari ücrete zam yapılmıştı. Asgari ücretle çalışan 7 milyondan fazla vatandaş kredi oranlarını internette araştırıyor. Asgari ücretlilerin en fazla çekebilecekleri kredi miktarı ve aylık taksitlerinin kaç TL olacağı, vade seçenekleri ile ilgili tüm detayları takvim.com.tr'de okuyabilirsiniz.

İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları... Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur.

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