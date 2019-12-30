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  • 31.12.2019 09:49
  • Son Güncelleme: 31.12.2019 09:49

? ? İşte 120 Ay, 180 aylık !

Konut kredisi 0.79'a düşüyor mu? Sorusu oldukça fazla merak ediliyor. Bu bağlamda ilk bakılan banka ise Ziraat Bankası oluyor. Ziraat Bankası konut kredisinde dört farklı paket sunuyor. ''Çalışanın artısı konut kredisi'' paketinde %0,99 faiz uygulayan banka, 180 aya kadar vade imkanı tanıyor Ev almak isteyenler sık sık bankaların faizlerini inceliyor. Kamu bankaları ve özel bankaların çoğu konut kredisini 0.99'a düşürmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut kredi faiz oranları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamanın ardından Konut kredisi 0.79'a düşüyor mu? Merak ediliyor. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle

Konut kredisi faiz oranı 0.79'a düştü mü?

Konut kredisi faiz oranı 0.79'a düştü mü? Sorusu oldukça merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankalarıyla görüştüklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedik demişti.
Faiz oranlarının indirilmesiyle beraber konut satın alacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son konum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle

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HaberlerEkonomi Haberleri0.79 konut kredisi hangi bankalarda olacak? Konut kredisi faiz oranı 0.79'a düştü mü? İşte 120 Ay, 180 aylık banka faiz oranları!
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