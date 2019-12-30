Konut kredisi faiz oranı 0.79'a düştü mü? Sorusu oldukça merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar bu sorunun yanıtını arıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şırnak'a gelirken kamu bankalarıyla görüştüklerini belirterek, "1 Ocak itibarıyla sıfır konut faizlerinde yüzde 0.99 olan oranı tarihi düşük seviyeler olan 0.79'a indirelim' diye bir teklifle geldiler, hayırlı olsun" dedik demişti.

Faiz oranlarının indirilmesiyle beraber konut satın alacak vatandaşlar şu günlerde Kredi faiz oranlarında son konum nedir sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Detaylar takvim.com.tr sayfasında sizlerle

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