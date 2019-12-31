Hurda indirimi ne zaman bitecek? İklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olan hurda araç kaynaklı sera gazı salınımını azaltması açısından büyük önem taşıyan hurda araç indiriminin ne zaman biteceği merak ediliyor. Ömrünü tamamlamış araçların ülke ekonomisine kazandırılması uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, Hurda indirimi ne zaman bitecek? Hurda araç teşviki 2020'de devam edecek mi?

HURDA ARAÇ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ömrünü tamamlamış araçların ekonomiye kazandırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan ÖTV indiriminden faydalanmak isteyenler için başvurular 31 Aralık'ta sona erecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2012 yılında "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Bertaraf Takip Sistemi"nin (ÖTA) hizmete alınmasından bugüne kadar yaklaşık 350 bin araç hurdaya ayrılarak ekonomiye kazandırıldı.

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