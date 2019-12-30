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lerden Başkan Erdoğan'a intibak mektubu | Emekli maaşlarına kaç para intibak zammı yapılacak?

SSK, SGK ve Bağkur leri için intibak yasası oldukça önemli. Bu bağlamda intibak yasası ile ilgili gelişmeler SSK ve Bağ-Kur'lular tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Emekliler yeni yılda intibak bekliyor. 2000’den sonra emekli olanlar için de intibak istediklerini anlatan TÜED Başkanı Ergün, ‘Cumhurbaşkanımız’a mektup gönderdik, umutluyuz’ dedi. Peki intibak artışı olursa 2000'den sonraki emekliler ne kadar zam alacak? Emekli maaşları ve intibakla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar yeni yılda intibak beklentisi taşıyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 yılı öncesi ile 2000 sonrası emeklilerin aylıkları arasında ortalama 300 lira fark söz konusu.

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