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  • 29.12.2019 17:03
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 17:03

? Emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

2020 Ocak zammı, milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Asgari ücret ve işsizlik maaşı zammının açıklanmasının ardından emekli, memur, engelli ve evde bakım maaşlarına ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Peki, ? Emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

2020 Ocak zammı ne kadar?

2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Ocak ayından itibaren özel ödemelerde ne kadar zam yapılacağı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşına da zam yapıldı. Bu ödemelerin yanı sıra, emekli, memur, engelli ve evde bakım maaşlarına ne kadar zam olacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Ocak zammı ne kadar? Emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

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