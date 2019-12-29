2020 Ocak zammı ne kadar olacak? Milyonlarca vatandaşın gözü kulağı bu haberde. Ocak ayından itibaren özel ödemelerde ne kadar zam yapılacağı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşına da zam yapıldı. Bu ödemelerin yanı sıra, emekli, memur, engelli ve evde bakım maaşlarına ne kadar zam olacağı merak ediliyor. Peki, 2020 Ocak zammı ne kadar? Emekli, memur, engelli, işsizlik ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

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