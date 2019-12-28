Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?
Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
28.12.2019 07:59
- Son Güncelleme: 28.12.2019 07:59
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