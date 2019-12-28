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Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı. Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel emekli maaşı ne kadar olacak? Ocak zammı emekli maaşlarına nasıl yansıyacak? İşte milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ocak zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

28.12.2019 07:59 - Son Güncelleme: 28.12.2019 07:59
Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Emeklilerin Ocak zammı için geri sayım başladı.

Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Zam oranlarını gösterecek enflasyon verilerinin açıklanacağı 3 Ocak tarihi merakla beklenirken, ipuçları da geliyor.

Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde 2019 yılı TÜFE tahmini yüzde 11.62 çıktı.

Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Buna göre Temmuz-Aralık enflasyonu yüzde 6.29 olacak.

Emekliye en az 1.256 TL! 2020 Ocak zammı ile yeni emekli maaşları ne kadar olacak?

Tahmin gerçekleşirse zam oranı, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinde yüzde 6.29, memur emeklilerinde yüzde 5.29 olacak.

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